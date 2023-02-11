Angelina Jolie’den depremzedeler için bağış çağrısı: Tahayyül bile edemeyeceğimiz acılar

ABD’li oyuncu ve aktivist Angelina Jolie, Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere bağış için seslendi.

Fotoğraf: Reuters

Jolie, Instagram hesabından, Suriye’de arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştiren bir çalışanın “Yardımınıza ihtiyacımız var” diye seslendiği videoyu paylaştı.

Paylaşımda ayrıca Kahramanmaraş’ta enkaz altında ölen kızının elini tutan babanın fotoğrafı, Hatay’ın dronla çekilmiş görseli ve Suriye’deki arama kurtarma çalışmalarından bir kare de yer aldı.

Yardım kampanyası linkini de takipçileriyle paylaşan Jolie, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için bağışa çağırdı: “Kalbim Suriye ve Türkiye halkıyla beraber. Birçok ailenin çektiği tahayyül bile edemeyeceğimiz acıları kavramak zor. Umarım başkaları da bağış yapmayı düşünür ve böylece hayat kurtarma çalışmalarına devam edebilirler.”