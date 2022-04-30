Ancelotti tarihe geçti: La Liga’da şampiyon Real Madrid

İspanya 1. Futbol Ligi’nde (La Liga) 2021-2022 sezonunun şampiyonu Real Madrid oldu.

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La Liga’nın 34. haftasında sahasında Espanyol’u 4-0 mağlup eden Real Madrid, ligin bitimine 4 hafta kala tarihindeki 35. şampiyonluğunu ilan etti.

Real Madrid, teknik direktör Carlo Ancelotti yönetiminde bu sezon İspanya Süper Kupası’nın ardından lig şampiyonluğuyla ikinci kupasını müzesine götürdü.

La Liga’nın en fazla gol atan takımı olan Real Madrid (72), kalesinde 29 gol gördü.

Beş büyük ligde şampiyonluk

62 yaşındaki İtalyan teknik adam, Avrupa’nın beş büyük liginde şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti. Ancelotti, İngiltere (Chelsea), İtalya (Milan), Fransa (Paris Saint Germain) ve Almanya (Bayern Münih) liglerinde de ulusal lig şampiyonlukları kazanmıştı.