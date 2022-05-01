Anaokulunda üç yaşındaki iki çocuğu dövmekle suçlanan öğretmen tutuklandı

Uşak’ta özel bir anaokulunda biri otizmli iki çocuğu dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan yardımcı öğretmen tutuklandı.

S.K. ve M.K. çifti, kent merkezindeki özel bir anaokuluna gönderdikleri üç yaşındaki otizmli çocukları R.M.K.’nin 22 Nisan’da okuldan geldiğinde vücudunda morluklar olduğunu gördü.

Çocuklarının anaokulunda dövüldüğünü düşünen aile, Cumhuriyet Polis Merkezi’ne giderek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince, okulda aynı yaştaki başka çocuğun da dövüldüğü belirlendi.

AA’nın haberine göre 19 yaşındaki yardımcı öğretmen S.C. gözaltına alındı.

S.C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan gözaltına alınan S.C.’nin hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.