Ana Kraliçe uyuyabilsin diye şatosunun etrafı uçuşa yasak bölge ilan edilmiş

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in annesinin öğle uykusu uğruna şatosunun bulunduğu bölge ‘uçuşa yasak bölge’ ilan edilmiş.

Fotoğraf: www.northcoast500.com

Mart 2002’de 101 yaşındayken hayatını kaybeden Ana Kraliçe (Elizabeth Angela Marguerite Bowes Lyon), yaz tatillerini 1952 yılında satın aldığı, İskoçya’da, Caithnessas’taki Mey Şatosu’nda geçiriyordu. Şato, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri bünyesindeki merkez havacılık okulunun yakınındaydı.

Times gazetesi, Ana Kraliçe’nin 1993 yılının ağustos ayındaki tatili sırasında uçak sesinden rahatsız olduğunu, cin ve şarap karışımından oluşan içkisini içtikten sonra kestirmek istediğini ancak gürültü buna mani olduğu için savunma bakanlığına başvurulduğunu yazdı. Bir çalışanının bakanlığı arayarak alçaktan uçan uçaklarla ilgili bir çözüm bulunmasını istediği belirtildi.

Resmi belgelere göre 12 Ağustos 1993’te bir mektup kaleme alınarak talebe olumlu yanıt geldi. Şatonun bulunduğu bölgenin, ‘özel koruma bölgesi’ haline dönüştürüldüğü belirtildi.

Ana Kraliçe Mey Şatosu’nda. Fotoğraf: Daily Mail

Mektupta şu ifadelere yer verildi: “Dün, Mey Şatosu üzerindeki alçaktan uçuşlarla ilgili telefon konuşmamızın ardından Majesteleri Ana Kraliçe rezidanstayken bazı düzenlemeler yapılabileceğini düşündüm. Kendisinin şatodan ayrılacağı 27 Ağustos’a kadar şato alçaktan uçma konusunda korumaya alınacak. O bölgede 2 bin fitten aşağıda uçulmayacak. Bundan böyle sesten rahatsız olmayacağının garantisini verebiliriz. Bundan sonraki ağustos ayları için de benzer uygulamalar yapılabilir.”

Yarbay Cox imzalı bir yazışmada da şatonun üzerinde ‘özel koruma bölgesi’ oluşturulduğu belirtildi.

Ana Kraliçe’nin başkent Londra’nın kalabalığından kaçmak için gittiği, dinlendiği ve misafirlerini ağırladığı şato, 1996 yılında kamuya devredilmişti.