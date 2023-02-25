Amerika kıtasının en büyük hapishanesi El Salvador’da açıldı

El Salvador’da açılan 40 bin kişi kapasiteli mega hapishaneye ilk etapta 2 bin uyuşturucu çetesi üyesi yerleştirildi.

Fotoğraflar: Reuters

İki yıldır organize suç örgütlerine karşı savaşan Salvador cumhurbaşkanı Nayib Bukele, devasa hapishaneyi insan hakları ihlalleri ve uluslararası standartlara aykırılık iddiaları arasında açtı.

2 bin kişiden oluşan ilk mahkumlar, ülkenin başkenti San Salvador’un 74 kilometre uzağındaki bir vadide yer alan hapishaneye yerleştirildi.

Euronews’de yer alan habere göre, hapishanede her biri 100’den fazla mahkumu barındıracak şekilde tasarlanmış yaklaşık 100 metrekarelik 32 hücre var.

Her hücrede sadece iki lavabo ve iki tuvalet var. Her 100 mahkuma sadece 80 metal ranza düşüyor. Kimliğini korumak için kar maskesi takan hapishane müdürü ‘hücrelerde şilte olmayacağını’ söyledi.

Cezaevinde yemekhaneler, egzersiz odaları ve masa tenisi masaları da bulunuyor, ancak bunlar sadece gardiyanların kullanımına açık.