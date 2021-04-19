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Yaramazlara biraz batar!

Ambulans, Covid-19 tedavisi gören yaşlı kadını ‘yanlış adrese’ bıraktı

Galler’de yaşayan 89 yaşındaki bir kadın, 10 hafta süreyle Covid-19 tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşup taburcu oldu; onu eve götürmek üzere yola çıkan ambulans yanlış adrese götürdü!

Fotoğraf: BBC

Pontypool kasabasında yaşayan ve oradaki bir hastanede tedavi gören Elizabeth Mahoney, Galler Ambulans Servisi tarafından Newport’taki bir eve bırakıldı.

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Oğlu Brian Mahoney, annesinin taburcu olduğu gün grip olduğu için eşi onu ziyarete gitti ve evde bulamayınca panik içinde hastaneyi aradı. “Bir sorun oldu” yanıtını aldı. Elizabeth Mahoney, Newport’ta hiç tanımadığı birinin evine bırakılmıştı.

“Kulaklarımıza inanamadık” diyen Brian Mahoney, ambulansın tekrar yola çıkıp annesini almaya gittiğini ve birkaç saat gecikmeyle evine bıraktığını anlattı.

Brian Mahoney’nin anlattığına bakılırsa Elizabeth Mahoney, ambulanstaki sağlık personeline onu doğru adrese bırakmadıklarını, yanlış yerde olduğunu anlatmaya çalışmış, “Buraya teslim edilecek hasta ben değilim” demişti.

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“Annem onu bakım evine yatırdık sanmış ve çok korkmuş. İki saat bir yabancının evinde kaldı. O evdeki bir yatağa yatırmışlar” diyen Brian Mahoney, Elizabeth Mahoney’nin bırakıldığı adreste yaşayan yaşlı adamın kız kardeşinin eve bırakılmasını beklediğini söyledi ve ekledi: “Nasıl olduysa o da ilk başta anlamamış bırakılan kişinin kardeşi olmadığını.”

Galler Ambulans Servisi, iki aileden de özür dileyerek konuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Brian Mahoney şunları söyledi: “Salgın sürecinde Ulusal Sağlık Servisi’ne büyük destek verdik. Sağlık personeli çok yoruldu biliyorum. Kimsenin cezalandırılmasını istemem ama böyle bir şeyin bir daha tekrarlanmaması için sorun neyse çözmelerini umuyorum.”

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