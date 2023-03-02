Amazon ormanlarında kaybolan avcı nasıl hayatta kaldığını anlattı: Neler yaptığıma inanamazsınız

Amazon ormanlarında kaybolduktan 31 gün sonra bulunan 30 yaşındaki Bolivyalı avcı Jhonattan Acosta nasıl hayatta kaldığını anlattı.

Fotoğraf: Reuters

BBC’nin haberine göre Bolivya’nın kuzey kesimlerinde dört arkadaşıyla avlanmaya giden Acosta, gruptan ayrıldıktan sonra Amazon ormanlarında kayboldu.

Ormandaki dördüncü gününde ayak bileğini kıran Acosta, en çok yırtıcı hayvanlardan korkmuş.

Kaybolduğunda yanında fener ve bıçak gibi av ekipmanları bulunmayan Acosta’nın tüfeğinde yalnızca bir mermisi varmış, onu da pekari (yaban domuzu benzeri hayvan) sürüsünü dağıtmak için kullanmış.

Ayakkabısına doldurduğu yağmur suyunu içip böcek ve solucan yiyerek hayatta kaldığını söyleyen Acosta şunları söyledi: “Hayatta kalmak için neler yaptığıma inanamazsınız. Bu kadar uzun süre insanların aramaya devam etmesine inanamıyorum, bu inanılmaz. Tanrıya bin şükür, bana yeni bir hayat verdi.”

Bu süreçte 17 kilo kaybeden avcı, yaşadığı tecrübenin ardından avlanmayı bırakmaya karar verdi.