Amazon ile Visa arasında işlem ücreti krizi

Dünyanın en büyük finansal hizmet sağlayıcılarından Visa ile işlem ücretleri konusunda anlaşmazlık yaşayan e-ticaret devi Amazon, Visa’nın kredi kartlarını artık kabul etmeyeceğini duyurdu.

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Amazon’un Britanya’daki kararı 19 Ocak 2022’de yürürlüğe girecek.

Eğer bu tarihe kadar aksi bir gelişme yaşanmazsa, ülkede Visa kredi kartı sahiplerinin siteden alışveriş yapmak için başka bir kart kullanmaları gerekecek. Visa’nın banka kartlarında ise herhangi bir sınırlama olmayacak.

Hem Visa hem de Amazon, anlaşmazlığın Brexit’le alakası olmadığını açıkladı

Bir Amazon sözcüsü, Visa’nın istediği yüksek ödeme maliyetleri nedeniyle böyle bir karar aldıklarını belirtti.

Sözcü, işlem maliyetlerinin müşterilere en iyi fiyatları sunmaya çalışan işletmeler için engel teşkil ettiğini dile getirerek şunları söyledi: “Bu maliyetler, teknolojik gelişmelerle birlikte zaman içinde azalmalıdır. Ancak bunun yerine yüksek kalmaya ve hatta artmaya devam etmektedir.”

Amazon’un kararının tüketicilerin seçme hakkını kısıtladığını belirten Visa ise ‘hayal kırıklığına uğradığını’ duyurdu. “Tüketici seçimi sınırlandırıldığında, kimse kazanamaz” diyen ödeme sağlayıcısı, Amazon Britanya’yla aralarındaki sorunları çözmek için çalıştıklarının da altını çizdi.