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Amasya’da çocuğa cinsel istismardan üç kişi tutuklandı

Amasya’da 14 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan altı şüpheliden üçü tutuklandı.

Fotoğraf: Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org

AA’nın haberine göre lise öğrencisi kızın, yine lise öğrencisi iki kız tarafından dövüldüğü görüntülerin ortaya çıkmasından sonra polis soruşturma başlattı.


Dövülen 14 yaşındaki kızın telefonunda yapılan inceleme sonucu, cinsel istismar iddiasıyla altı şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T, A.B. ve S.S. tutuklanırken, üç kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Akşam Postası / 28 Şubat 2023

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