Amasya’da bir evde bulunan yaban hayvanlarından yedisi doğaya bırakıldı

Amasya’nın Suluova ilçesinde bir evde bulunan dokuz yaban hayvanından yedisi tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü ve polis ekipleri, Suluova ilçesinde bir kişinin evinde yabani hayvan besleyip sattığı ihbarını aldı.

Operasyonla iki tavus kuşu, iki yeşilbaş ördeği, iki angut ve üç sülün ele geçirildi.

Ekipler, veteriner hekime tedavisini yaptırdıkları iki yeşilbaş, iki angut ve üç sülünü doğaya saldı.

Türkiye’de yaşam alanı olmayan iki tavus kuşununsa korunaklı bir hayvanat bahçesine gönderileceği bildirildi.