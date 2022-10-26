Amasya valisinden AKP’li yöneticilerle esnaf ve köy ziyareti

Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın AKP Amasya İl Başkanı Ekrem Toto ve AKP yöneticileriyle şehirde esnaf ve köyleri ziyaret etmesi tepki çekti.

Vali Masatlı (Ortada, mavi kravatlı) ve AKP’liler Fotoğraf: ANKA

Söz konusu ziyaretler AKP Amasya İl Başkanlığı ve valiliğin hesaplarında paylaşıldı.

ANKA’nın aktardığına göre olaya tepki gösteren CHP Amasya İl Başkanı Turgay Sevindi, şunları söyledi:

“Sayın valimize şehrimizde başka siyasi partilerin de olduğunu unutmaması gerektiğini hatırlatmak isteriz. İlimiz valisini şehrimizde çözülmesi gereken birçok problem varken devlet imkanlarını kullanarak AK Partili temsilcilerle el ele, kol kola siyaset yapması kabul edilemez. Bir burada özellikle üzerinde durmak istediğimiz husus, ilimiz valisinin AK Partili temsilcilerle beraber esnaf ve köy gezisi yapmasıdır.”

Öte yandan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Amasya Merkez İlçe Başkanı Mahmut Sami Sözen ise “Bir partinin devlet yönetimiyle özdeşleşmesiyle varılacak nokta sadece tek parti rejimi olur” diyerek tepkisini dile getirdi.

‘Refakat etti’

AKP Amasya İl Başkanlığı’nın açıklamasıysa şöyle:

“Eleştiriye konu olan ziyaretlerinde sayın balimiz, AK Parti Çorum milletvekilimiz hemşehrisi ve yakın arkadaşı olan Ahmet Sami Ceylan’a refakat etmiştir. Teşkilatımız ise Amasya milletvekilleri, il başkanımız ve genel başkan yardımcımızla birlikte ayrı kulvarda esnaf ziyaret yapmıştır. Misafir milletvekilimiz ve valimize birkaç arkadaşımızın refakat etmesi nezaket kuralları gereğidir.”