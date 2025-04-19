Altun: TRT uluslararası alanda örnek gösterilen bir medya kuruluşu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “TRT ilkeli ve bağımsız haberlerle hem ülkemizde hem de uluslararası alanda örnek gösterilen bir medya kuruluşudur” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün X’teki paylaşımında TRT’yi eleştirmişti.

TRT’nin bir kanalında ‘bir iftiracının ifadesinin kelime kelime okunduğunu’ gördüğünü söyleyen İmamoğlu, “Sanırsınız TRT değil, başsavcılık haber ajansı” diyerek kuruma tepki göstermişti.

İmamoğlu ayrıca TRT’yi boykot etme çağrısı yapmıştı.

Altun, İmamoğlu’na cevaben X hesabından özetle şunları yazdı:

* TRT’ye yöneltilen her bir mesnetsiz suçlama, gerçeği saptırma çabasından ibaret olup bu tür ithamlar kamuoyunun gözünde hiçbir inandırıcılığa sahip değildir. Yargılanma süreci devam eden bir siyasetçinin, şahsi hesaplarını kurumsal değerlere saldırarak görmeye çalışması asla kabul edilemez.

* TRT’yi hedef alan böylesi gerçekdışı söylemler kurumumuzu yıpratmaz; ancak ve ancak söylem sahibinin itibarsızlığını daha fazla derinleştirir. Dahası bu tür sorumsuz beyanlar milletimizin nezdinde, hakkıyla yürütülen bir kamu hizmetini karalamaya yönelik son derece ucuz bir girişim olmaktan başka bir anlam ifade etmez.

* TRT, her biri alanında uzman basın emekçileri, teknolojik imkân ve altyapısı, kamuoyuna sunduğu doğru, ilkeli ve bağımsız haberlerle hem ülkemizde hem de uluslararası alanda örnek gösterilen bir medya kuruluşudur.