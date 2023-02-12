Altı ay önce Kahramanmaraş’ta yapılan uyarı: Deprem bekleniyor, hazır değiliz

Eski İYİ Parti Kahramanmaraş il başkanı Ahmet Çabukel’in, 3 Ağustos 2022 tarihinde basın açıklaması yaptığı ve kentte yaşanabilecek depremlere karşı yetkilileri uyardığı görüntüler gündem oldu.

Kahramanmaraş. (Reuters)

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı. 10 şehirde binlerce bina yerle bir oldu.

Uzmanlar uzun süredir bu bölgelerde deprem olabileceğine dair uyarıyordu.

İYİ Parti’nin eski Kahramanmaraş il başkanı Çabukel de uzmanların bu uyarısını hatırlatarak depremden 185 gün önce basın açıklaması düzenlemiş. Sosyal medyada gündem olan açıklamada Çabukel şunları söylüyor: “Deprem kapımızda değil, ayaklarımızın altında. Kahramanmaraş’ta keşfedilen iki büyük fay hattı üzerinden iki büyük deprem bekleniyor! 7 şiddetinin üstünde deprem bekliyoruz. Depreme hazır değiliz!”