Alper Kaya: Sonrasını düşünmeyen yöneticilerin yönettiği vasat bir işletmeye benziyor TFF’nin attığı adımlar

TFF, temmuz ayının sonunda yayımladığı 90 sayfalık kitapçıktan yaklaşık bir ay sonra web sitesine iki sayfalık yeni bir belge yükledi. 2023-2024 Sezonu Bölgesel Amatör Lig’e Katılım Genel Esasları başlığını taşıyan bu belgede BAL’a katılım ücreti olan 28 bin TL’nin 42 bin TL’ye çıkarıldığı ifade ediliyor ve banka olarak da Türk Ekonomi Bankası hesabı işaret ediliyor.

Oysa daha birkaç ay önceki kitapçıkta Garanti Bankası hesap bilgileri paylaşılmıştı.

Temmuz ayında ilan edilen banka bilgilerinin 20 gün sonra değişmesini bir kenara koyabilirsek eğer…

31 Ağustos’ta son tarihi olduğu ilan edilen Bölgesel Amatör Lig katılım ücretlerinin tam bu tarihten bir hafta önce (23.08.2023 tarihinde) yapılan duyuruyla yüzde 50 zamma tabi tutulmasını nasıl mazur görecek, hangi mantığa sığdırabileceğiz?

Bütün bunlar bir araya geldiğinde karşımıza tek bir manzara çıkıyor:

Aklına ilk geleni o an uygulayan ve sonrasını düşünmeyen yöneticilerin yönettiği vasat bir işletmeye benziyor TFF’nin attığı adımlar.

Alper Kaya’nın yazısı