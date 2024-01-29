Almanya’dan İsrail’e hatırlatma: Gazze Filistinlilere aittir

Alman hükümetinden İsrail ulusal güvenlik bakanının, Filistinlilerin Gazze’den gönderilerek bölgede İsrail yerleşim yerleri kurulmasına ilişkin sözlerine sert tepki geldi: “Gazze Filistinlilere aittir.”

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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, 7 Ekim’deki gibi bir olayın (Hamas’ın İsrail’e saldırısı) tekrarlanmamasının tek yolunun İsrailli yerleşimcilerin ve askerlerin yeniden bölgeye dönmesi olduğunu söylemişti.

DW Türkçe’nin haberine göre Alman hükümetinden bu açıklamaya sert tepki geldi. Alman Dışişleri Bakanlığı’ndan paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Filistin halkının sınır dışı edilmesi ve Gazze’nin yeniden İsrail yerleşimi olmasına yönelik bu tür değerlendirmeler tamamen kabul edilemez. Filistinliler Gazze’den sınır dışı edilmemelidir, Gazze yeniden işgal edilmemeli, yeni bir yerleşim olmamalıdır. Gazze Filistinlilere aittir.”

Bölgede kalıcı barış ve istikrar için temel önkoşulun iki devletli bir çözüme giden yol olduğunu belirten Alman sözcü, “Sınır dışı etme fantezileriyle İsrail’in güvenliğini sağlamak isteyenler açıkça yanlış yolda ilerliyor” dedi.

