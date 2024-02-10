Almanya’da ‘Rusya tehdidi’ gerekçesiyle orduya savaşa hazır olma uyarısı

Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, Rusya tehdidi nedeniyle ordunun ‘savaşa hazır’ hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

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DW Türkçe’nin haberine göre Breuer, Rusya’nın ‘NATO’ya tehdidi’ sebebiyle Alman ordusunun beş yıl içinde ‘savaşa hazır’ hale gelmesi gerektiğini söyledi.

Breuer, Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajda “Bu beş yıl içinde savaş çıkacağı anlamına gelmiyor ama böyle bir olasılık mevcut” dedi.

Almanya’nın savaşa hazırlanması için sonsuz zamanlarının olmadığını belirten Breuer “Çünkü Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana ilk kez olası bir savaş bize dışarıdan dayatılıyor” ifadelerini kullandı.

Savaşa hazır olmanın savunma kabiliyetinden çok daha fazlası olduğunun altını çizen Breuer şöyle devam etti: “Personel ve malzeme hazırlığının yanı sıra, zihniyet değişikliğinden de geçmemiz gerekiyor. Hem toplumda hem de her şeyden önce orduda bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç var.”

Büyük göç olasılığı

Welt am Sonntag’ın haberine göre Alman hükümeti, Ukrayna’nın savaşı kaybetmesi halinde yaklaşık on milyon kişinin daha ülkeyi terk edeceğini varsayıyor.

Gazete, güvenlik çevreleri ve siyasilere dayandırdığı haberine göre, bu senaryoda büyük çoğunluğun Batı Avrupa’ya gideceğini, hedef ülkelerden birinin de Almanya olacağını aktardı.