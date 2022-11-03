Almanya’da Kaplancılar örgütü adına para toplayan üç kişi hakkında iddianame

Almanya’da haziranda düzenlenen operasyonlarda yakalanan üç kişi hakkında ‘Hilafet Devleti’ (Kaplancılar) örgütünü para toplayarak ayakta tutmaya çalıştıkları gerekçesiyle iddianame hazırlandı.

Metin Kaplan. (Fotoğraf: DPA)

Deutsche Welle’nin haberine göre tutuklu üç zanlının ‘Hilafet Devleti’ örgütünü devam ettirdikleri belirtildi. Bad Kreuznach’ta gözaltına alınan 49 ve 62 yaşlarındaki iki zanlıyla Köln’de gözaltına alınan 44 yaşındaki zanlının, Kasım 2020’den Haziran 2022’ye söz konusu örgütü ayakta tutmaya çalıştığı kaydedildi.

Bağış adı altında para topluyorlardı

Soruşturmaya göre Bad Kreuznach’ta gözaltına alınan 49 ve 62 yaşlarındaki iki zanlı, bir derneğin sorumluları olarak cemaate üye olanlardan bağış toplayarak takvim ve kitabın yanı sıra derneğe ait bir dükkanda gıda ürünleri satarak elde ettikleri geliri örgüte aktarıyordu. Bu iki kişinin talimatları doğrudan Metin Kaplan’dan aldığı belirtiliyor.

Köln’de yakalanan zanlının da örgüte aktarılan paraları alan kişi olduğu kaydedildi.

Soruşturmayı yürüten yetkililere göre zanlılardan birisi somut olguları kabul ederken ‘yasaklı dernek’ için bilerek çalıştığı suçlamasını reddetti.

Almanya’da yasaklı bir örgütün elebaşısı olarak faaliyet gösterenlere beş yıla kadar hapis cezası ya da para cezası verilebiliyor. Yasaklı örgüte üye olmanın cezasıysa üç yıla kadar hapis ya da para cezası.

Hilafet örgütü hakkında

Soruşturmayı yürüten yetkililerin aktardığına göre, Hilafet Devleti örgütünün amacı Kur’an-ı Kerim’i anayasa olarak kabul edereke sadece şeriatla yönetilen bir İslam devleti kurmak.

Örgütü kuran Metin Kaplan, 2000’de ‘cinayete azmettirme’ suçundan dört yıl hapis cezasına çarptırılmış ve 2004’te Türkiye’ye sınır dışı edilmişti.

Örgüt, demokrasiyi hedef aldığı gerekçesiyle 2004’te Almanya’da yasaklanmıştı.

Metin Kaplan Türkiye’de silahlı eylem planladığı iddiasıyla yargılanmış ve 2005’te müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. 2010’da cezası 17 yıl altı aya düşürülmüş ve kanser olması sebebiyle cezasını tamamlamadan 2016’da tahliye edilmişti.