Almanya’da havuzlarda üstsüz yüzmeye izin çıktı

Almanya’nın Goettingen şehri, halka açık havuzlarda üstsüz yüzmeye izin veren ilk kent oldu.

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Euronews’in haberine göre belediye meclisi, 1 Mayıs’tan itibaren hafta sonlarında tüm açık ve kapalı havuzlarda, yüzücülerin havuza üstsüz girmesine izin verileceğini duyurdu.

Karar, trans bir yüzücüden üstünü örtmesinin istenmesinin ardından başlayan tartışmalar sonrası alındı.

Ayrıca ülkedeki saunaların çoğunda hijyen nedeniyle müşterilerin soyunması ve karma uygulama olması isteniyor.

Ancak karar, tartışmalara son vermeye yetmedi.

Bazı yerel sakinler uygulamanın yalnızca hafta sonlarında geçerli olmasını eleştirerek, ‘eşitliğin sadece hafta sonlarında olmaması‘ gerektiğini savundu.

Yetkililerse hafta sonu kararının okullarda yüzme derslerinin uygulamadan etkilenmemesi için gerekli olduğunu savundu.