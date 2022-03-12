Almanya yıl sonuna kadar Rus petrolünden bağımsız hale gelmek istiyor

Almanya ekonomi ve iklim koruma bakanı Robert Habeck, ülkesinin bu yılın sonuna kadar Rus petrolünden bağımsız hale gelmeyi hedeflediğini bildirdi.

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Almanya şu anda ihtiyacı olan doğal gazın yüzde 55’ini, ham petrolün yüzde 35’ini ve kömürün yüzde 45’ini Rusya’dan alıyor. Ülkede Rus gazına bağımlılığı azaltmak için inşa edilecek iki LNG terminalinin iki yıl içinde faaliyete geçmesi bekleniyor.

Habeck’in Alman basınına verdiği röportajdaki değerlendirmeleri şöyle: “Her gün, hatta her saat, Rusya’dan ithalata veda ediyoruz. Sonbahara kadar Rus kömüründen tamamen vazgeçmeyi planlıyoruz. Yıl sonuna kadar neredeyse Rus petrolünden bağımsız hale gelebiliriz. Ancak en zoru Rus gazını reddetmek.”

Robert Habeck ayrıca Avrupa Birliği tarafından Rusya’dan enerji ithalatının tamamen yasaklanmasına karşı olduğunu, bunun gelecek kış arz kıtlığına yol açacağını ve enflasyonu artıracağını ekledi.

ABD ve Britanya, 8 Mart’ta Rusya’dan petrol ithalatını durduracaklarını açıklamıştı.