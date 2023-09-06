Almanya başbakanı muhalefeti işbirliğine çağırdı: Vatandaşlar da usandı, ben de

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkenin içinde bulunduğu durgunluktan ivedilikle çıkması gerektiğini belirterek ülke çapında modernizasyon için seferberlik çağrısı yaptı. Muhalefete ‘Almanya Paktı’ kurmak için çağrı yapan Scholz, vatandaşların da kendisinin de usandığını söyledi.

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Ülkeyi ‘daha hızlı, daha modern ve daha güvenli’ hale getirecek bir paktın, planlama süreçlerinin hızlandırılması, ekonomik büyümenin güçlendirilmesi, kamu yönetiminin dijitalleşmesi ve düzensiz göçün sınırlandırılması gibi alanlarda önlemler içermesi gerektiğini belirten Scholz, ülkenin mevcut durumuyla ilgili olarak, “Bu böyle devam edemez. Vatandaşlar bu durgunluktan usanmış durumda. Ben de” dedi.

Muhalefete çağrı

‘Bürokrasi, risklere karşı çekingenlik ve yılgınlık nedeniyle yıllar ve on yıllardır oluşmuş küflenmenin’ sadece hep birlikte giderilebileceğini belirten Scholz, ana muhalefet lideri CDU Genel Başkanı Friedrich Merz’e doğrudan seslenerek, şunları dedi: “Ulusal çabaya ihtiyacımız var. Gelin güçlerimizi birleştirelim. Ülkede pek çok kişi bu güç birliğine özlem duyuyor. İçinde bulunduğumuz dönemin gereği, durgunluk yerine tempo, oturup beklemek yerine harekete geçmek, kavga yerine iş birliğidir.”

Federal hükümet olarak tüm güçleriyle bu yönde ilerlemek istediklerini belirten Scholz, ‘Almanya Paktı’nın, vatandaşların en acil değişim beklediği alanlarda devreye girmesi gerektiğini söyledi. Başbakan, bu alanlar arasında enerji temini, yeni ev ve binaların inşası, altyapının modernizasyon ve dijitalleştirilmesi, şirketlerin rekabet gücünün artırılması, kamu yönetiminin hızlı, işler ve dijital hale getirilmesini saydı.