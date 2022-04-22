Aliyev duyurdu: Azerbaycan, önerdiği anlaşmayı imzalamazsa Ermenistan’ın toprak bütünlüğünü tanımayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ben elektrik parasını ödeyebilirim. Benim gelirim zaten fazlasıyla yetiyor ama sorun geliri olmayan ya da düşük gelirli ailelerin yaşadıkları dram, asıl sorun o. Sorunu çözecek olan da siyaset kurumu, başka kimse değil” dedi.