Alışveriş sırasında ayağı kayıp düşen müşteriye 1,62 milyon liralık tazminat

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Türkiye’nin güney ve batısında devam eden orman yangınlarıyla ilgili ‘durum değerlendirmesi’ yaptı.