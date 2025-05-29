Alice Harikalar Diyarında: Çocuklar için çağdaş medya sanatı

Çağdaş sanatın önde gelen isimlerinden küratör Halil Altındere, bu kez bakışını çocuklara yöneltiyor. ‘Alice Harikalar Diyarında: Çocuklar İçin Çağdaş Medya Sanatı’, Altındere’nin son beş yılda geliştirdiği 3D animasyonlu video çalışmaları, interaktif artırılmış gerçeklik (AR) uygulamaları ve etkileşimli medya formlarını bir araya getirerek çocuklara özgü bir duyumsama rejimi üzerinden alternatif bir görsel kültür deneyimi sunuyor.



Galeri Işık Teşvikiye’deki sergi, İstanbul’da yalnızca çocukları hedefleyen geniş ölçekli bir yeni medya sergisi olma özelliğiyle değil, aynı zamanda çağdaş sanatın pedagojik potansiyelini sorgulayan bir düşünsel alan olarak da konumlanıyor. Altındere’nin 14 yapıttan oluşan bu çok kanallı yerleştirme serisi, izleyiciyi bireysel hafıza ile kolektif tahayyülün kesiştiği bir sınırda konumlandırıyor.



Eserlerde kullanılan video art, 3D animasyon ve AR teknolojileri, hem deneyimsel hem de spekülatif bir alan açıyor. Postmedya çağında çocuklar, sadece dijital temsillerin pasif alımlayıcıları değil, aynı zamanda bu temsilleri dönüştüren, bozuma uğratan ve yeniden kuran özneler olarak konumlandırılıyor.

11 Ağustos’a kadar izlenebilecek sergi, çevresel yıkım, iklim adaleti, teknolojik yabancılaşma, oyun estetiği ve toplumsal fayda gibi konuları çocukların gündelik yaşam deneyimleri üzerinden işlerken, yeni medya sanatının olanaklarını birer epistemolojik araç olarak kullanıyor.

‘Alice Harikalar Diyarında’, adını taşıdığı metin gibi, normların ters yüz edildiği, mantığın askıya alındığı ve yeni olasılıkların açığa çıktığı bir hayal alanı sunuyor. Bu sergi, görsel kültürün çağdaş biçimlerini çocuklara hitap eden bir küratoryal kurguyla bir araya getirirken aynı zamanda çocukluğun değişen, dönüşen anlamlarını çağdaş sanat bağlamında yeniden müzakereye açıyor.

Sergi Kimlik Tasarımı: Amir Jamshidi

Teknoloji Sponsoru: Agah Uğur Koleksiyonu

3D Generalist: Utku Turan

Sergi kurulumu: Barış Öktem