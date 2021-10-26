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Yaramazlara biraz batar!

Ali Sirmen: Türkiye’de ne zaman bağımsız yargıdan söz edilse herkes gülüyor

ABD’li rahip Brunson, Türkiye’deki demokrasi uygulamaları ile ilgili görüş açıkladığı için tutuklanır ama hemen ABD Başkanı’nın müdahalesiyle bırakılır. Türk olan Osman Kavala ise aynı şeyi yaptığı zaman içeri girer ve hakkında yargı kararı da olsa kimse onu çıkaramaz, kimse bu durumu eleştiremez; bu Türkiye’nin içişlerine müdahale sayılır ve Türkiye’deki bağımsız adil yargıya kimsenin dokunamayacağı söylenir.

Türkiye’de ne zaman bağımsız yargıdan söz edilse herkes gülüyor.


Herkes biliyor ki Türkiye’de bağımsız ve adil yargıdan söz edenler bile söylediklerine inanmıyorlar. Türkiye’de bağımsız yargıya müdahale gibi bir fiil, ancak işlenemez suç olabilir. Bağımsız yargı yoktur ki ona müdahale edilebilsin.

Ali Sirmen’in yazısı

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