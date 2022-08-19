Ali Sirmen: ÖSO’yu Suriye’nin başına bela eden Türkiye’dir

Çarşamba gününden itibaren Özgür Suriye Ordusu adlı köktenci İslamcı örgütün Ankara’nın yeni politikası üzerine Türkiye karşıtı gösterileri başlattığı haberleri yayıldı. Özgür Suriye Ordusu denen köktenci İslamcı kuruluşu Suriye’nin başına bela eden Türkiye’dir. O zamanlar AKP, köktenci İslamcıları silah, malzeme ve insan yardımıyla destekler, Türkiye-Suriye sınırını kevgire döndürürken Türkiye’yi de badireye sürüklediği konusunda çok uyarılmış ama bunların hiçbirine kulak asmamıştı.

Türkiye bu girişimi, Suriye olayından en fazla zarar gören ikinci ülke (kim bilir gelecek daha neler gösterir? Belki de bakarız ki, meğer en fazla zarar gören ülke bizmişiz) olarak kendi açısından çok pahalıya ödedi. Türkiye’nin akıl almaz Suriye macerasından dolayı karşılaştığı faturalardan biri de Suriye’nin Türkiye’ye sınırdaş bölgesinde PKK’nin uzantısı PYD yönetiminde Suriye’nin toprak bütünlüğünü çiğneyen bir yeni oluşumu kabullenmesi isteğidir. Arkasında, bölgenin mevcut sınırlarını değiştirmeyi amaçlayan ABD ve NATO bulunan bu isteğin toprağa gömülmesinin en güvenli yolu, söz konusu bölgenin güvenliğinin Suriye’nin kendisi tarafından sağlanması ve bu konuda Ankara-Şam diyaloğunun bir an önce başlamasıydı.

Ali Sirmen’in yazısı