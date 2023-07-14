Ali Sirmen: Hayali bir yakınlaşma havası

Bugün görünür bir gelecekte Türkiye-AB entegrasyonunun olmayacağı herkesin malumudur.

Bugün yine AKP ile AB, kendi hesaplarıyla hayali bir yakınlaşma havası içine girmektedirler.

AKP içinde bulunduğu ekonomik çıkmazdan kurtulmak için AB’nin hatta herkesin desteğine muhtaçtır. AB ise kendisini tehdit eden göçmen sorununa karşı Türkiye’yi üstündeki baskıyı kaldıracak büyük bir göçmen kampı olarak tutmak (bu konuda gerektiği kadar para da vermeye hazırdır) üzere kendi çekim alanından kaçırmamak politikasını uygulamaktadır.

AKP, ekonomik, sosyal, siyasal açıdan dışarı karşı, kendi çıkarlarını müzakere gücüne de sahip değildir. Ama bölgedeki bekçilik karşılığında ne koparırsa kârdır diye düşünerek durumu idare peşindedir.

Ali Sirmen’in yazısı