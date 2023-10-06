Ali Sirmen: Görenler de sanacaklar ki AKP bir anayasa değişikliği önerecek 

Cumhurbaşkanı açıkladı, AKP yeni dönemi, anayasa değişikliğiyle karşılayacak.

Anayasa tutkusunun egemen olduğu Türkiye’de bütün sorunlar anayasaya bağlanır. Sandığın ortaya çıkmamasına önce anayasal düzenleme açısından yaklaşılır. AKP de öyle yapıyor. Anayasa değişikliği konusunda seçmenin kapısını kaçıncı çalışı!

Hani bunu görenler de sanacaklar ki AKP bir anayasa değişikliği önerecek ve sonra da bunu uygulayarak sorunu çözecek. Bu durumda anayasa değişikliği iradesi ile anayasaya uyma iradesi bir arada olacağından bir anlam taşımaktadır.

Oysa bizim olayımızda böyle bir durum yoktur. Anayasaya uyma iradesi mevcut değildir. Durum böyle olunca da insanlar haklı olarak AKP’ye sormaktadırlar:

– Birader anayasaya uymak istemiyorsan, değişikliğini neden arzuluyorsun?

Yıllardır söyleyip duruyoruz:

– AKP anayasa yapamaz, AKP ile anayasal düzen ve demokrasi olamaz.

Ali Sirmen’nin yazısı