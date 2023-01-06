Ali Sirmen: Bugün kritik noktaya varılmıştır

Seçim, belirsizliklerine karşın yaklaşıyor. Önümüzdeki seçimleri, Türkiye’yi sıkıştıran cendereden kurtarmak için bir fırsat olarak görenlerin çoğunluğu oluşturdukları kamuoyu yoklamalarından belli oluyor. Bunların yarınlara yönelik umutlarının artmasına neden olan etkenlerin başında, bugüne kadar dağılmadan varlığını koruyan altılı masa geliyor.

Ama bugün kritik noktaya varılmıştır. Bu noktada ya altılı masanın bileşenleri, varılmak istenen amaç konusunda anlaşaçaklar ya da birbirlerinden ayrılarak yollarına ayrı ayrı devam edeceklerdir.

Altılı masanın bozulması halinde muhalefetin AKP’nin kendi gırtlağına kadar yolsuzluğa batmış, halkı gırtlağına kadar yoksulluğa batırmış olan modelini değiştirme umudu da suya düşecektir.

Ali Sirmen’in yazısı