Ali Eyüboğlu: Patiswiss Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan istifa etmesi bile tepkileri durdurmadı

Şirketin 23 Nisan’daki toplantısında eşler görev değişimi yaptı. Ali Sinan Tunaoğlu, eşinin yerine Patiswiss’in yeni CEO’su oldu.

Türklerden kendilerine gelen yoğun şikayet üzerine İsviçreli çikolata markası Patiswiss AG, Türkiye’de gündem olan Patiswiss markasıyla bağlarının olmadığı gibi daha önce bu şirkete çalıntı marka nedeniyle dava açtıklarını açıkladı.

Tunaoğlu’nun CEO’luk yaptığı Patiswiss’in internet sitesinde “Bizim tatlı hikayemiz”de yazılanlarda da İsviçreli çikolata markası Patiswiss’in Türkiye distribütörü oldukları yazmıyordu zaten. Çünkü yazılanlar şöyleydi:

“Patiswiss 2004 yılında Ankara’da kurulan ve İsviçreli çikolata uzmanlarının rehberliğinde çikolata üretimine başlayan butik bir çikolata markasıdır.”

Dikkat ettiyseniz İsviçreli Patiswiss markasından bahsedilmiyor, “İsviçreli çikolata uzmanları rehberliğinde” deniyor.

Dedektif gibi çalışan bazı sosyal medya kullanıcıları, sadece marka taklidi iddiasını değil, Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nun genç yaştaki bu yükselişinde gönül ilişkisinin yattığını da gündeme getirdi.

Çünkü Linkedin’deki CV’sine göre Tunaoğlu, Patiswiss’ten önce Karel Elektronik’te Savunma Üretim Baş Mühendisi’ydi. Genç eşinden boşanan Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, şirketin sahibi Sinan Tunaoğlu ile evlendi. Tunaoğlu’nun, kendisinden 40 yaş büyük olan eşi ve patronuyla çektirdiği fotoğrafları sosyal medyasında kullanırken, sadece mutluluğunu dile getirmediği genç kızlara tavsiyede bulunduğu ortaya çıktı:

“Dünya’daki en şanslı kadınlardan biriyim. Yine gelsek dünyaya tek şartımız olurdu beraber yaşamak. Beraber ölmek. Lütfen size değer vermeyen, insan olamayan erkeklerden uzaklaşın.”

Ali Eyüboğlu’nun yazısı