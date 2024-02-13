Ali Ekber Yıldırım: Türkiye’nin hayvan varlığı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı “Hayvansa Üretim İstatistikleri”ni açıkladı. Açıklanan verilere göre 2023 yılında hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvan varlığında büyük düşüş var. Büyükbaş hayvan varlığı son 6 yılın en düşük seviyesine inerken küçükbaş hayvan varlığı ise son 4 yılın en düşük seviyesinde.

Hayvan varlığı 1 yılda 4,3 milyon baş azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre 2022 yılında Türkiye’nin büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı toplam 73 milyon 472 bin 214 bin baş iken 2023 yılında 69 milyon 106 bin 753 başa geriledi. Türkiye’nin toplam hayvan varlığı 4 milyon 365 bin 481 baş azalarak yüzde 5,9 geriledi.

Büyükbaşta son 6 yılın en düşük seviyesi görüldü

Hayvancılıkta ithalat politikası yerli havya varlığında büyük düşüşe neden oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 2023 yılı “Hayvansa Üretim İstatistikleri”ne göre büyükbaş hayvan varlığı 2018 yılının gerisine düştü. 2018 yılında 17 milyon 220 bin büyükbaş hayvan varlığı olan Türkiye’nin 2023 yılı büyükbaş hayvan varlığı 16 milyon 583 bin başa geriledi. Büyükbaş hayvan varlığı 2017’de 16 milyon 105 bin, 2018’de 17 milyon 220 bin, 2019’da 17 milyon 872 bin,2020’de 18 milyon 155 bin, 2021’de 18 milyon 23 bin baş olarak açıklanmıştı. 2022’de düşüş sürecine giren hayvan varlığı 17 milyon 23 bin başa düştü. 2023’te ise 16 milyon 583 bin baş ile son 6 yılın en düşük seviyesine indi.

Ali Ekber Yıldırım’ın yazısı