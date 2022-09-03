Ali Bayramoğlu: Yolsuzluk ve memleket…

Yolsuzluk ve rüşvet insanlık tarihinin bilenen en eski siyasi güç virüsü ve yüz kızartıcı eylemidir. Ahlak ve adalet mekanizmasını hedef alan bu virüs toplumsal, siyasal her düzende ağır hasarlara yol açar.

Bugün de yolsuzluk dünyanın pek çok ülkesinde ekonomik gelişmenin ve demokrasinin önündeki en ciddi engellerden, hukuk devleti için en büyük tehlikelerden birisini kabul ediliyor. Ekonominin sağlıklı çalışmasına, kamu kaynaklarının sağlıklı yönetilmesine, kimi ülkelerde demokrasiye ve demokratik kurumlara olan inancın yitirilmesine yol açıyor. Yaygınlığı çok geniş. Bir BM çalışmasına göre dünya sathında yolsuzluklar, gayri safi milli hasılaların yüzde 5’ini oluşturuyor.

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Peki Türkiye?

1980’den bu yana Yüce Divan’da sadece iki siyasi, mahkum oldu. Birisi ANAP bakanlarından İsmail Özdağlar, ikincisi Cumhur Ersümer. Yakın dönemin, 2013 yolsuzluk dosyaları, MAN meselesi, vakıflar tartışması hep hasır altı edildi.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı