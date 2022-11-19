Ali Bayramoğlu: Kürt meselesi ve HDP tüm hareketlilikte ana konuyu oluşturuyorlar

Erdoğan’ın Akşener’i saf değiştirmeye davet etmesi ve aldığı cevap, siyasi iklimin iyiden iyiye seçimlere kilitlendiğini gösteriyor.

Erdoğan’ın böyle bir davette ilk kez bulunmuyor, Akşener de ilk kez reddetmiyor. Seçimlere kadar siyasi saflarda değişik olmayacağı muhakkak. Bununla birlikte bu tür davetlerin ve siyasi manevraların işaret ettiği kimi gerçekler var.

Bu gerçeklerden birisi de, siyasete Kürt meselesi ve HDP yerine ilişkin. Bu ikili tüm bu hareketlilikte, ana konu ve aktörü oluşturuyorlar.

Türk siyasetinin, istisnalar dışında, neredeyse bütün unsurlarıyla yok saymaya çalıştığı bir sorun ve dışladığı yasal temsilcisi, paradoksal olarak, seçim sonuçlarından siyasi ittifaklara kadar, siyasetin merkezinde birçok meselenin adı konmamış belirleyicisi haline gelmiş durumda.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı