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Yaramazlara biraz batar!

Ali Bayramoğlu: Dengelerin değişmesi seçim yasasını AK Parti için bumeranga çevirebilir


En çok oy alacak partileri ve alacakları oy oranlarını henüz bilmiyoruz. Bu bakımdan tablonun 2018 seçimlerinden çok farklı olacağı ortada. Dengelerin değişmesi seçim yasasını AK Parti için bir bumeranga da çevirebilir.

Diğer taraftan HDP meselesi de var. HDP Türkiye’nin üçüncü büyük partisi. Önümüzdeki seçimde bu, muhtemelen değişmeyecek. Yeni düzenleme, yani ittifak fikrinin zayıflaması HDP’yi siyasi olarak da oy hesabında da rahatlatacaktır. İktidar HDP’ye ilişkin kapatma hızlandırma niyetinde olabilir.


Ancak HDP, kapatılacağını hissederse, kendisini feshedip, aynı kadrolarla, seçime kazanma hakkını elde etmiş partilerden birinin çatısı altında yarışa katılabilir. Veya kapatma kararı gelirse, yeni kadrolarla mevcut partilerden birisinde seçime katılır.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı

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