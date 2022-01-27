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Yaramazlara biraz batar!

Ali Bayramoğlu: Altı parti mutabakatın ötesine geçmiş değil

Muhalif partiler elbet yakınlaşma hamleleri yapıyorlar. Nitekim, “CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Genel başkan yardımcıları daha dün akşam buluştular.” denebilir. Ancak, şu ana kadar yapılan parlamenter sisteme geri dönüşle ilgili bir mutabakatın ötesine geçmiş değil.

Bu, siyaset üretmek için yeterli değil.


Siyaset için önce kendi ürettikleri şu iki engeli aşmaları gerekiyor.

İlki, kim aday olacak açık gizli yarışmasına son vermek…

İkincisi, bazı siyasi partilerin kendi gelecek ve kimlikleri merkez alan siyasi tutumlarını geri çekmeleri…

Geçiş ve restorasyon modeli, ortak yönetim ilkeleri bunu takip etmelidir, umarız eder.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı

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