Ali Bayramoğlu: AFAD afetlere müdahale genel müdürünün özgeçmişini buyurun

Gelen haberler, tanıklıklar gösteriyor ki, deprem bölgelerinde hala tek taşı kaldırılamamış enkazlar var, AFAD insanlara ulaşmaktan çok, insanların kendisine ulaşmasını bekliyor.

AFAD’ta sahada çalışan insanlar ellerinden geleni yapıyordur, şüphe yok…

Mesele AFAD’ın yönetiminde ve kurduğu tekelde…

AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü’nün özgeçmişini buyurun:

İmam Hatip Lisesi, sonra İlahiyat okumuş, tasavvuf konusunda yüksek lisan yapmış. Diyanet Vakfına girmiş, bu vakıfta genel müdür yardımcısı ve genel müdür olmuş, aynı vakıfta icra komitesi üyeliği yapmış, sonra Diyanet İşleri Başkanlığı başkanlık müşavirliğine atanmış, Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri genel müdürü olmuş. Ve 2018’de AFAD başkan yardımcılığına getirilmiş. En nihayet, Afetlere Müdahale Genel Müdürü…

Kariyeri bu olan kişinin AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürlüğü’nün tepesinde işi ne demez misiniz?

Ali Bayramoğlu’nun yazısı