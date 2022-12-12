Albayrakların yeni halka arzında hasılat 400 milyon lirayı geçti

İktidara yakın Albayrak Grubu’nun borsada işlem gören dördüncü şirketi olan Platform Turizm’in halka arzından elde edilen gelir 450 milyon TL oldu.

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Geçen hafta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde gruba ait ‘Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin artık borsada işlem göreceği açıklanmıştı..

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirime göre gruba ait şirketin halka arzından yaklaşık 450 milyon TL hasılat elde edildi.

Yatırımlar Pakistan, Gine ve Somali’ye

Platform Turizm Mali İşler Müdürü Mikail Talha Bayraktar, halka arzdan elde edilecek finansmanla hem İstanbul hem Trakya hem de Anadolu bölgesinde araç yatırımları yapacaklarını kaydederek, “Yeni plaka yatırımları yapacağız. Özellikle 2023 yılında Pakistan’da, Gine’de ve Somali’de yolcu taşıma faaliyetlerine başlayacağız. Yatırımları, buralarda kullanmayı planlıyoruz” demişti.

Grubun şirketlerinden TÜMOSAN Motor ve Traktör (TMSN), Trabzon Liman İşletmeciliği (TLMAN) ve Ereğli Tekstil (ERGLI) hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görüyordu.

Albayrak Grubu, Ahmet Albayrak, Bayram Albayrak, Nuri Albayrak, Kazım Albayrak, Mustafa Albayrak ve Muzaffer Albayrak’ın ortak girişimden oluşuyor. Grup, Yeni Şafak gazetesinin de sahibi.