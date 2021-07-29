Alaska’da 8,2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Reuters’ın haberine göre ABD’nin Alaska Yarımadası’nda 8,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından yetkililer Alaska’dan Hawaii ve Guam’a uzanan bölgeler için tsunami uyarısı yaptı. Depremin ardından 6.2 büyüklüğünde artçı meydana geldi.

A shallow earthquake of magnitude 8.2 struck the Alaska Peninsula, prompting tsunami warnings in the region, authorities said https://t.co/yaPiUNGJwz pic.twitter.com/cZNb8noERz — Reuters (@Reuters) July 29, 2021

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin derinliğini 35 km olarak açıkladı.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise depremin 8 büyüklüğünde ve 10 km derinliğinde olduğunu bildirdi.

Depremde can kaybı olup olmadığına dair henüz bir bilgi yok.