Alaattin Aktaş: Tüm sorumlu üç beş müteahhit mi yani?

Bir bina inşa etmek için bir dizi işleme gerek var, bir dizi aşamadan geçiliyor. Müteahhit tüm bu halkaları birleştiren kişi ya da kuruluş.

Peki o halkaların parçalarında eksiklik, çarpıklık varsa… Onları görmezden mi geleceğiz?

Herhangi bir yerde örneğin üç katlı, beş katlı yapılaşma mümkünken niye olduğu tahmin edilebilecek “tamamen duygusal” gerekçelerle bu inşaat iznini özel bir kararla on kata, on beş kata çıkaran belediyelerin hiç mi sorumluluğu yok?

Ya da inşaat yapılması hiç mi hiç söz konusu olmaması veya belli bir katın üstüne çıkılmaması gereken zeminlerde devasa bloklar inşa edilmesine olanak verecek olumlu zemin etüdü hazırlayan mühendislerin sorumluluğu?

Peki inşaatın aşamalarını denetleyenlerin, inşaat bittikten sonra kullanım izni veren belediye yetkililerinin sorumluluğu ne olacak?

Sanki müteahhit her şeyi tek başına yapıyor ve böyle bir yıkımdan da tek başına o sorumlu!

Alaattin Aktaş’ın yazısı