Alaattin Aktaş: TÜİK’e üç aydır bir haller oldu

Yoksa TÜİK’e “bir haller olması” mı sağlandı?

Böyle bir durum varsa, herhalde bunu sağlayan da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’tir.

Son üç aya; temmuz, ağustos ve eylüle bakar mısınız…

Temmuzda yüzde 9.49, ağustosta yüzde 9.09 ve eylülde yüzde 4.75 artış…

Üç ayın toplam artış oranı tam yüzde 25.11… Felaket bir oran!

Son bir yıldaki artış da yüzde 61.53 düzeyinde. Eylül oranı, temmuz ve ağustosun yarısına indi ya… Bunu bir başarı hikayesi olarak anlatmak isteyecekler çıkarsa hiç şaşırmayın!

Ama onlara “ekonomileri berbat, market raf arı boş, vatandaşları perişan haldeki ülkelerde”, örneğin ABD’de, yıllık, evet yıllık enflasyonun nasıl yüzde 3.7, Euro Bölgesi’nde nasıl yüzde 5.2 olduğunu sorun!

Alaattin Aktaş’ın yazısı