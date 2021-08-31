Alaattin Aktaş: TÜFE oranı yüzde 19’un üstünde gelirse Merkez Bankası faiz artırımına gidecek mi?

TÜFE ağustos ayında geçen yılki oranın üstüne çıkmasa bile eylülde çok büyük olasılıkla 2020 oranı aşılacak.
Geçen yılki oranların biraz üstüne çıkılması ya da altında kalınması tabii ki normalde çok önemli değil ama bu kez bu durum çok büyük önem taşıyor.
- Yıllık TÜFE değişimi yüzde 19’u aşacak mı, aşmayacak mı?
- Yani Merkez Bankası’nın politika faizinin üstüne çıkılacak mı, çıkılmayacak mı?
- Yüzde 19’un üstünde bir TÜFE oranı geldiği takdirde Merkez Bankası faiz artırımına gidecek mi, gitmeyecek mi?
- Faiz artırımına gidilmesi halinde bu kamuoyuna nasıl izah edilecek, yok eğer tersi olur ve enflasyonun altında bir faizde inat edilirse kur tırmanışı yeniden başladığında ne yapılacak?