Alaattin Aktaş: Temmuzda tek haneli enflasyon ancak özel siparişle olur

Şimdi başlığın altını doldurmak kaldı, çünkü en son söyleneceği bir anlamda en başta söyledim… Ayın ortasındayız ve fiyatların hızla düşmesi sonucunu doğuracak bir gelişme beklenmediğine göre temmuz ayı enflasyonu bu gidişle tek hanede kalmaz. İddialı bir söylem bu, biliyorum; ama gerekçelerim var.

Benim tahminim çift haneli oranların başlangıcı; yüzde 10-11 arası. O da çok iyimser bir tahmin, çok iskonto edilmiş bir tahmin. Elimde daha fazla veri olsa elbette daha detaylı bir çalışma yapmam mümkün ama en azından madde ağırlıklarını bile bilmiyoruz artık.

Dolayısıyla daha detaya inme şansım yok. Ancak mevcut durumun tek haneye kesinlikle işaret etmediğini bir kez daha vurgulamam gerek.

TÜİK’in ne açıklayacağına gelince…

Keşke bilsem!

Alaattin Aktaş’ın yazısı