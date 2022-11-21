Alaattin Aktaş: Seçimi hangi ittifak kazanırsa kazansın şimdiki para politikası terk edilecek

Seçimi hangi ittifak kazanırsa nasıl bir ekonomi politikası uygular ya uygulanması gereken, kaçınılmaz olan politika ne?

Önce şu gerçeğin altını kalın bir şekilde çizelim…

Seçimi hangi ittifak kazanırsa kazansın şimdiki para politikası terk edilecek, edilmek zorunda kalınacak.

Sandıktan Millet ittifakının çıkması halinde zaten politika değişecek de, Cumhur ittifakı da seçimi kazandığı takdirde bu politikayı sürdüremeyecek.

Zaten şu an ortada ayakları yere sağlam basan bir para politikası olduğu söylenebilir mi!

Baz etkisine dayalı yıllık enflasyon düşüşü, bunun yaratacağı iyimserlik dalgasının yılbaşında verilecek yüksek ücret artışlarıyla desteklenmesi, ihtiyaç kredisi dışında kalan kredi faizlerinin olabildiğince aşağı çekilmesi ve bu şekilde piyasaya kaynak aktarılması ve bu şekilde seçime gidilmesi…

Eğer bu sürdürülebilir ve iyi bir politikaysa seçimi kazandığı takdirde Cumhur ittifakının tercihi olmaya devam edecektir. Ama bu sürdürülebilir bir politika değil ki..

Alaattin Aktaş’ın yazısı