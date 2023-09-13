Alaattin Aktaş: Seçim öncesi yüksek zam yapılıp enflasyon ayıbı örtülecek

Yüksek enflasyonun en çok Hazineye ve borçlu şirketlere, tabii ki kişilere de yaradığı ortada.

Sabit gelirli vatandaş ve özellikle emekliler mi, onları hiç sormayın!

Ama onlar da belli dönemlerde verilen zamlara odaklanıyor ve yüksek zam verildiği takdirde enflasyonu bir anda adeta unutuveriyor.

Bu gerçeğin en çok farkında olan ve bunu kullanan da iktidar…

Şimdi hazırlıklar yılbaşı için…

Ortada enflasyon gibi bir ayıp var.

Bu ayıbı örtecek olan da yüksek zam.

Ama bu ayıbı örtmenin de bir zamanı var.

Unutmayalım;en son verilen zam, en akılda kalan zamdır!

Yerel seçimden önce örneğin bu yılın ortasında verilen zammı yüksek tutup yılbaşında verilecek olanı daha düşük belirlemek siyaseten akıllıca olur muydu? Herkesin aklında son zam kalacağına göre, tabii ki olmazdı.

Şimdi yapılacak olan da bellidir. Yerel seçimden önce yapılacak yılbaşı zammının oranı yüksek tutulacak ve böylece enflasyon ayıbı bir ölçüde örtülecektir.

Zaten enflasyonun sorumlusu olarak hükümeti görmeyen, fiyat artışlarını hâlâ dış güçlere bağlayan, hâlâ tüm dünyada bizdeki gibi bir sıkıntı olduğunu düşünen çok geniş bir kesim bulunduğu dikkate alınırsa yılbaşında verilecek yüksek oranlı bir zam adeta lütuf gibi kabul edilecektir.

Böylece ayıp örtülmüş ve iktidar yerel seçime elini güçlendirmiş olarak girecektir.

Alaattin Aktaş’ın yazısı