Alaattin Aktaş: Şapkadan bir tavşan daha çıkarıldı

Merkez Bankası ‘harikalar’ yaratmaya devam ediyor. Şimdi yepyeni bir karar uygulamaya konuluyor. Bu kararla ilgili açıklama da pek havalı doğrusu:

Yeni düzenlemenin ilk bölümünü tek cümleyle ifade edersek şu öngörülüyor:

“Artık yalnızca mevduata değil, krediye de zorunlu karşılık uygulanacak.”

Ben bugüne kadar krediye zorunlu karşılık uygulandığına hiç tanık olmamıştım, konuya çok daha hakim dostlarıma sordum, onlar da böyle bir uygulama görmemişti.

Yani şapkadan bir tavşan daha çıkarıldı!

Oysa o ilk düğmeyi doğru ilikleseydik; faizi artırmasak bile gereksiz yere indirmeseydik, yani kapıya şöyle sağlam bir kilit taksaydık, tüm pencerelere demir yaptırmaktan ve evin güzelliğini bozmaktan ve üstelik bunu çok daha maliyetli bir şekilde yapmaktan kurtulurduk.

Ama olmaz! Kapı açık duracak!

Alaattin Aktaş’ın yazısı