Alaattin Aktaş: Sakın yabancıya güven veremiyor olmayalım

Yatırımcısınız… Büyük bir aile size birlikte devasa bir fabrika kurmayı teklif etti, dönüm dönüm arsaları da var, hazır; iyi de para kazanacaksınız. Ne var ki aile üyelerine pek güvenmiyorsunuz, işlerini zaman zaman illegal şekilde yürüttüklerine ilişkin duyumlar almışsınız…

Diğer tarafta aynı yatırım için size başka bir teklif de var. İlki gibi değil bu teklif, daha kurumsal bir şirketten geliyor. Diğer önerinin aksine öyle kısa sürede çok para kazanma şansınız da olmayacak, bunu görüyorsunuz. Ama biliyorsunuz ki başınız ağrımayacak.

Hangisini tercih edersiniz?

Yatırımcısınız… Size her türlü olanağı sunan, en yetkili ağızlarının “Mevzuat engeli mi, aşarız, siz yeter ki gelin” dediği bir ülke var. Pazar büyük, ihracat olanakları zengin; ama kafanızda bir soru işareti, ya “Her türlü engeli aşarız” diyenler gün gelir size engel çıkarırsa ne yapacaksınız…

Türkiye’ye yeni yatırım gelmiyor. Doğrudan yatırım bir yana hisse senedi ve devlet iç borçlanma senedi almaya dönük portföy yatırımı da gelmiyor.

Niye dersiniz?

Sakın yabancıya güven veremiyor olmayalım!

Sakın yabancıyı ikna için söylediğimiz “Mevzuat engeli mi, aşarız” türü söylemler tam ters etki yaratıyor olmasın!

Alaattin Aktaş’ın yazısı