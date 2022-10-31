Alaattin Aktaş: Net hata noksanın en önemli kaynaklarından birinin üstüne nihayet gidildi

Turizm ve seyahat gelirlerine ilişkin köklü bir revizyon yapıldı. Veri bulunabildiği ölçüde geri gidildiği ifade edildi. 2012’ye kadar geri gidilebilmiş belli ki. Aslında on yıl öncesine dönülüp nasıl düzeltme yapıldığı biraz tuhaf geliyor ama sonuçta yapılmış.

TÜİK’ten yapılan açıklamada, turizm ve seyahat gelirlerindeki revizyonla ilgili çalışmanın sonuçlarının ödemeler dengesi istatistiklerinde ve buna bağlı olarak ulusal hesaplar sisteminde revizyona neden olacağı belirtildi.

Pozitif net hata ve noksan tümüyle kaynağı belirsiz para girişi demek değildir. Hele hele bu tutarın tümünü kara para olarak nitelemek hiç doğru değildir.

Net hata noksanın bir kısmı ölçüm hatası sonucu ortaya çıkar; bir kısmı ise nereye yazılacağı bilinemeyen para demektir. Zaten bu para bankacılık sistemi yoluyla gelmiştir. Öyle birilerinin ileri sürdüğü gibi bu milyar dolarlar valizlerle getirilse bile bankacılık sistemine girmediği sürece ödemeler dengesine yansımaz bile. Kaldı ki milyar dolarlar valizlerle getirilemez.

Yani net hata noksan biraz yanlış ölçüm, biraz eksik ölçüm, biraz da ülkeye bankacılıkta hangi kayıtlara yazılacağı bilinmeyen para girdiği için oluşuyor.

Eksik ölçümün en önemli kaynaklarından birinin üstüne nihayet gidildi. Seyahat gelirleri revize edildi.

Alaattin Aktaş’ın yazısı