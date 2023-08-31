Alaattin Aktaş: MTV’nin üçte biri ödenmiyor

2006’dan 2022’ye kadar olan dönemin resmi verileri. Kaynak Hazine ve Maliye Bakanlığı…

Motorlu taşıtlar vergisinde tahakkuk ettirilen verginin ne kadarı mı tahsil edilebilmiş…

Tablo ortada. Bu dönemin ortalamasına göre tahakkuk ettirilen her 100 liralık verginin neredeyse 30 lirası tahsil edilememiş.

2023’te normal verginin henüz ilk taksiti yatırıldığı için tahsilat/ tahakkuk oranıyla ilgili sağlıklı bir değerlendirme yapılamaz. O yüzden önceki yıllara bakalım. Örneğin yalnızca son üç yılda; 2020, 2021 ve 2022’de tahakkuk ettirildiği halde toplanamayan ÖTV 22 milyar lira. Bu tutarı 2023 değerine getirsek kesin 32.7 milyarı, yani ek MTV’den elde edilecek düzeyi yakalarız.

Maliye’nin tahakkuk ettirilen verginin eksik toplanmasıyla ilgili bir açıklaması var mıdır, bilinmez. Ama bu durum yalnızca MTV için söz konusu değil ki. Yıllardır devam eden ve genele yayılmış olan bir tahsilat/tahakkuk sorunu var.

Bir kesim zaten kayıt dışı ve vergi nedir bilmiyor, bir kesim vergi tahakkuk ettirilse bile ödemiyor, bir kesime ise milyarlarca liralık vergi afları ya da erteleme avantajları sağlanıyor.

Sonra da gelsin ek motorlu taşıtlar vergisi!

Alaattin Aktaş’ın yazısı