Alaattin Aktaş: Merkez Bankası'nın geçen yılki rekor zararının en büyük nedeni KKM yüküdür

Döviz dönüşümlü KKM’nin kur farkı yükü hep Merkez Bankası’nca karşılandı. Öte yandan TL cinsi KKM’nin kur farkı geçen yıl temmuza kadar Maliye Bakanlığı tarafından bütçeden ödendi, sonrasında ise bu farkın Merkez Bankası’nca karşılanması kararlaştırıldı.

Maliye’nin ilk yedi ayda ödediği 59 milyara Merkez’in zararı olan 818 milyar eklendi mi KKM’nin 2023 yükü 877 milyarı buluyor.

KKM için 2022 yılında ise Maliye 92 milyar, Merkez Bankası da 90 milyar dolayında ödeme yapmıştı.

Bu tutarlar da eklenince iki yıllık yük 1 trilyon lirayı aşıyor. KKM dolayısıyla sağlanan bazı vergi avantajları da eklenince toplam maliyet daha da artıyor.

Dedim ya merkez bankaları zarar edebilir. Bizim Merkez Bankamız da geçen yıl rekor düzeyde zarar etti.

Peki bu para kimden kime gitti?

Yanıt basit; geniş halk kitlelerinden parası olanlara!

Daha önemli soru şu:

Bu para transferi Türkiye ekonomisine bir katkıda bulundu mu? Tabii ki hayır! Hem paranın belli ellerde toplanması ekonomiye nasıl bir katkıda bulunur ki?

Alaattin Aktaş’ın yazısı