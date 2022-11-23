Alaattin Aktaş: Konutta talep yukarı çekilirken arz yukarı çekilemiyor

Türkiye’nin nüfusu her geçen gün artıyorken, yetmezmiş gibi konut talebini daha da yukarı çekecek şekilde adı artık mülteci mi olur, sığınmacı mı, milyonlarca yabancı Türkiye’de yaşıyorken biz konut arzını yukarı çekemiyoruz.

Beş konuta beş kişi değil de on kişi talip olunca kira da fırlayıp gidiyor!

2018’in ilk üç çeyreği toplamında 614 bin konut kullanıma hazır hale gelmiş, bu yıl ise 442 bin. Dört yılda nereden nereye gerilemişiz!

Hatta öyle ki, 2012 yılının aynı dönemiyle, yani on yıl öncesiyle bile çok büyük fark yok. 2012’nin ilk üç çeyreği toplamında kullanıma hazır hale getirilen ve yapı izin belgesi verilen konut sayısı 379 bin. Sayı 2011’de ise 392 bin…

Türkiye’nin kendi nüfusu için bile daha fazla konutun tamamlanıp kullanılır hale gelmesi gerekirken, bir anlamda reel olarak geri gidilmiş.

Konut kiralarına yansıyan arz-talep dengesizliğinin altında biraz da bu gerçek yatmıyor mu?

Elbette bir dizi başka etken var; konut fiyatları artınca bunun kiraya yansımaması elbette düşünülemez ama çok açık ki konut arzında da bir sıkıntı var.

Alaattin Aktaş’ın yazısı