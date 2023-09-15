Alaattin Aktaş: KKM’nin bu enflasyonla çözülmesi zor

Bankaların KKM’den gelecek mevduata yüzde 45-50 dolayında faiz verdiği bir dönemde resmi enflasyon beklentisi yüzde 65, o da bu düzeyde kalınabilirse…

Gerçi enflasyon tahmini bu yıl sonu için, verilen faiz önümüzdeki bir yıl için, yani zaman farklılığı var, ancak hesap pek böyle yapılıyor ve bu iki oran kıyaslanıyor.

Aslında en doğru hesaplama tabii ki vade süresiyle o dönemde oluşabilecek enfl asyonu kıyaslamak…

Önümüzdeki üç ayda yüzde en iyi ihtimalle 12-15 arası bir enfl asyon bekleniyor. Yıllık faizin yüzde 50 olması bile üç ay için bu enfl asyonu karşılamıyor. Kaldı ki o faizde bir de stopaj kesintisi var.

Bu yüzden vatandaşın KKM’den çıkıp TL mevduatı tercih etmesi için faizin çok daha yukarılarda oluşması gerekiyor.

Olur mu, bankalar daha yüksek faiz verir mi? Bankalar KKM’deki çözülme oranına ve cezai yaptırım sayılabilecek borçlanma kağıdı almanın mı, yüksek faiz vermenin mi hangisinin daha zararlarına olacağına bakıp karar verecek.

Alaattin Aktaş’ın yazısı